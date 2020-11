В МИД Ирана считают, что Помпео скоро окажется "на свалке истории"

"Совершенно ясно, что Помпео в ярости, поскольку после двух с половиной лет сплошных неудач ему придется покинуть Фогги-Боттом (район Вашингтона, где находится здание Госдепартамента США - прим. ТАСС)", - написал дипломат. По словам Хатибзаде, "скоро он окажется на свалке истории, а гордый иранский народ останется на вершине".

Представитель МИД добавил, что "политика максимального давления провалилась, поскольку за ней стояли шарлатаны и преступники".

Ранее в воскресенье Помпео заявил, что иранские выборы по сравнению с американскими являются шуткой. По его словам, "народ Ирана голодает, поскольку власти страны тратят миллиарды на войны через посредников, чтобы защитить свою клептократию".

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, демократ Джозеф Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, сообщив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он также подтвердил намерение обращаться в суды по поводу подсчета, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.