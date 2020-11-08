Эксперт: политика США на пространстве СНГ с приходом Байдена сильно не изменится

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Политика США на постсоветском пространстве не претерпит значительных изменений после победы кандидата от демократов Джозефа Байдена на президентских выборах, поскольку новая администрация вряд ли будет делать резкие шаги на международной арене. Такое мнение в воскресенье в разговоре с ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Радикально американская политика на постсоветском пространстве не изменится. Она была недружественной по отношению к России в период президентства Дональда Трампа, такой же останется при Байдене", - сказал Быстрицкий.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты сегодня переживают очень сложный процесс изменения иерархий, которые там сложились. "Это очень интересный, тревожный процесс, и внешняя политика здесь подвержена внутренним интересам, - указал Быстрицкий. - Поэтому радикальных шагов я бы от Вашингтона на внешнеполитическом направлении не ждал".

Аналитик уверен, что американское общество в настоящий момент сильно расколото, так же как и политическая элита страны. В связи с этим, как констатировал специалист, выбор, в том числе внешнеполитического пути, во многом зависит от интересов различных властных групп. "Эта конфигурация не изменится от того, что Байден будет президентом или [если] остался бы Трамп. Тяжелая внутренняя борьба и сложности выбора пути к довольно непредсказуемому будущему - вот что ждет США", - отметил собеседник агентства.

Быстрицкий также обратил внимание на то, что Байден, так же как и его предшественник, продолжит противоборствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2". Однако вероятность успеха американского политика на этом направлении находится под вопросом. Кроме того, Байден за счет более сдержанной риторики, чем была у его предшественника, сможет на первых порах наладить взаимодействие с Пекином.

"Но фундаментальные причины американо-китайской конкуренции никуда не денутся, - предположил эксперт. - Более того, на особо многое рассчитывать тут не стоит, потому что тот аппарат будет настроен очень скептически по отношению к КНР".

Победа Байдена

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.