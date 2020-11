Эксперт: политика США на пространстве СНГ с приходом Байдена сильно не изменится

"Радикально американская политика на постсоветском пространстве не изменится. Она была недружественной по отношению к России в период президентства Дональда Трампа, такой же останется при Байдене", - сказал Быстрицкий.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты сегодня переживают очень сложный процесс изменения иерархий, которые там сложились. "Это очень интересный, тревожный процесс, и внешняя политика здесь подвержена внутренним интересам, - указал Быстрицкий. - Поэтому радикальных шагов я бы от Вашингтона на внешнеполитическом направлении не ждал".

Аналитик уверен, что американское общество в настоящий момент сильно расколото, так же как и политическая элита страны. В связи с этим, как констатировал специалист, выбор, в том числе внешнеполитического пути, во многом зависит от интересов различных властных групп. "Эта конфигурация не изменится от того, что Байден будет президентом или [если] остался бы Трамп. Тяжелая внутренняя борьба и сложности выбора пути к довольно непредсказуемому будущему - вот что ждет США", - отметил собеседник агентства.

Быстрицкий также обратил внимание на то, что Байден, так же как и его предшественник, продолжит противоборствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2". Однако вероятность успеха американского политика на этом направлении находится под вопросом. Кроме того, Байден за счет более сдержанной риторики, чем была у его предшественника, сможет на первых порах наладить взаимодействие с Пекином.

"Но фундаментальные причины американо-китайской конкуренции никуда не денутся, - предположил эксперт. - Более того, на особо многое рассчитывать тут не стоит, потому что тот аппарат будет настроен очень скептически по отношению к КНР".

Победа Байдена

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.