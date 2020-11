Буш считает, что Трамп имеет право добиваться пересчета голосов

Он отметил, что говорил по телефону с демократом Джозефом Байденом, который, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал победу на выборах. "Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден - достойный человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну", - отметил республиканец. "Я хочу поздравить президента Трампа и его сторонников с упорной борьбой во время кампании. Он получил голоса более 70 млн американцев - это выдающееся достижение в политической сфере".

Как отметил Буш, Трамп "имеет право добиваться пересчета голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы". По словам экс-президента, "американцы могут быть уверены, что выборы были в полной мере справедливыми", а их исход ясен.

В субботу Байдена поздравили с победой бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер. Все они являются демократами.

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.