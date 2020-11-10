Президент Армении начал консультации об урегулировании карабахского конфликта

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян заявил во вторник о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана соглашения об урегулировании карабахского конфликта. Текст заявления главы государства опубликовало агентство " Арменпресс ".

"Учитывая глубокую озабоченность значительной части народа, обусловленную сложившейся ситуацией, с целью согласования в кратчайшие сроки решений, вытекающих из нашей повестки защиты общенациональных интересов, я немедленно инициирую политические консультации", - заявил президент Армении.

Саркисян добавил, что на проведение консультаций он отводит 10 дней. "Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, при котором я смогу посчитать, что использовал все свои возможности служения родине", - заявил президент Армении.

При этом он отметил, что о подписании документа об урегулировании конфликта узнал из СМИ. "Я из сообщений прессы узнал, что с президентами России и Азербайджана было подписано заявление о прекращении карабахской войны. Также из прессы я узнал об условиях прекращения войны", - говорится в заявлении Саркисяна. "Со мной, как с президентом Республики Армения, по этому документу никаких консультаций или обсуждений, к сожалению, не было, я не участвовал в каких-либо переговорах", - добавил глава государства.

При этом президент Армении отметил, что урегулирование карабахского конфликта - вопрос общенационального значения и важности. "Любые шаги, действия, касающиеся жизненных интересов и прав Армении, Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), всего армянского народа, принятие любого решения, тем более подписание какого-либо документа должно стать предметом всеобъемлющих консультаций и обсуждений", - заявил Саркисян. Он подчеркнул, что вопрос о судьбе Нагорного Карабаха должен быть решен с учетом общенациональных интересов армянского народа и исключительно на основе общенационального консенсуса.