Духовный лидер Армении призвал воздержаться от насилия и беспорядков

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II призвал граждан Армении, которые во вторник вышли на улицы Еревана в знак протеста против подписания соглашения о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха, воздержаться от насилия и беспорядков. Соответствующее заявление распространила его пресс-служба.

"Сознавая уроки нашей многовековой истории, необходимость сохранения национального единства, мы призываем сохранять спокойствие, не поддаваться ненужным проявлениям эмоций, которые нас преследуют, и воздерживаться от насилия и беспорядков", - отметил Гарегин II .

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание. Позже протестующие вошли в здание парламента.