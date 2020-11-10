CNN: руководство республиканцев вынуждено увольнять сотрудников после выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США вынужден сокращать свой аппарат во время попыток оспорить в судах победу демократа Джозефа Байдена на выборах, состоявшихся 3 ноября. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на три источника.

По их данным, вынужденные увольнения застигли врасплох НКРП, который сосредоточен на сборе дополнительных финансовых средств, предназначенных для нужд избирательного штаба республиканца Дональда Трампа. Как уточнил один из источников телекомпании, сокращению подлежит "значительная часть персонала" комитета, точные цифры не называются. Это сотрудники НКРП, которые были мобилизованы для помощи штабу действующего президента США.

Как уточняет телекомпания, председатель Национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел разослала уведомления об увольнении в минувший понедельник. По оценке CNN, сокращение численности аппарата "застало врасплох и обескровило" руководство партии, а также негативно скажется на его способности вести судебные тяжбы с демократами в ряде штатов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник информировала о получении штабом Трампа более 130 письменных показаний свидетелей о различных нарушениях на выборах в Мичигане, а также сообщений о тысячах неправомерно поданных голосов в штате Невада. Как информировало агентство Associated Press, министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров провести необходимые проверки при наличии данных о предполагаемых нарушениях во время голосования. Генеральные прокуроры 10 американских штатов, представляющие Республиканскую партию, составили обращение к Верховному суду страны в связи с ходом голосования по почте в Пенсильвании, в частности приемом бюллетеней после 3 ноября.