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Выборы президента США - 2020
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Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Он отметил, что отношения между Турцией и США носят стратегический характер

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил во вторник послание Джозефу Байдену, в котором поздравил его с победой на президентских выборах в США.

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"Как мы неоднократно обсуждали, когда вы занимали должность вице-президента, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основанный на глубоко укоренившихся основах. Испытания, с которыми мы сегодня сталкиваемся на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях", - говорится в послании, которое распространила канцелярия турецкого лидера.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Несмотря на то, что Трамп до сих пор не признал поражение, Байдена с победой уже поздравили генсек НАТО, лидеры Британии, Канады, ФРГ, Франции, Турции, Украины и другие.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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