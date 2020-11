Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах президента США

"Как мы неоднократно обсуждали, когда вы занимали должность вице-президента, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основанный на глубоко укоренившихся основах. Испытания, с которыми мы сегодня сталкиваемся на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях", - говорится в послании, которое распространила канцелярия турецкого лидера.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Несмотря на то, что Трамп до сих пор не признал поражение, Байдена с победой уже поздравили генсек НАТО, лидеры Британии, Канады, ФРГ, Франции, Турции, Украины и другие.