СМИ: армия Пакистана обстреляла индийскую часть Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Армия Пакистана в среду утром подвергла обстрелу из стрелкового оружия и минометов три сектора в индийской северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на Министерство обороны Индии.

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"Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и минометов передовые посты индийских военнослужащих и населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире", - цитирует агентство заявление источников в оборонном ведомстве.

Индийская армия открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.

По данным индийской стороны, в ноябре Пакистан уже 13 раз нарушал действующий с 2003 года режим прекращения огня в Кашмире. В 2020 число таких вооруженных инцидентов достигло 3,8 тыс.