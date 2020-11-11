{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: армия Пакистана обстреляла индийскую часть Кашмира

Индийская армия открыла ответный огонь, сообщило агентство PTI

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Армия Пакистана в среду утром подвергла обстрелу из стрелкового оружия и минометов три сектора в индийской северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на Министерство обороны Индии.

На эту тему
Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

"Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и минометов передовые посты индийских военнослужащих и населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире", - цитирует агентство заявление источников в оборонном ведомстве.

Индийская армия открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.

По данным индийской стороны, в ноябре Пакистан уже 13 раз нарушал действующий с 2003 года режим прекращения огня в Кашмире. В 2020 число таких вооруженных инцидентов достигло 3,8 тыс.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
Выборы президента США - 2020
Особая роль Камалы. Почему вице-президент так важен для Америки Байдена?
Эта должность всегда считалась скорее формальной, но, кажется, сейчас все немного иначе
Читать полностью