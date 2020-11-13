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Выборы президента Молдавии - 2020

Штаб Додона перед выборами проведет митинги в Кишиневе и других городах

По словам президента Молдавии, на митинге планируется подвести итоги избирательной кампании

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, объявил о проведении 13 ноября массовых митингов в Кишиневе и других городах перед вторым туром выборов главы государства.

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"Будет несколько тысяч человек [в столице]; естественно, с соблюдением всех эпидемических норм. Мы подведем итоги избирательной кампании. Такие митинги пройдут во всех районах Республики Молдова, практически во всех районных центрах", - сообщил он в пятницу во время прямого включения в социальных сетях.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура, который прошел 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Второй тур, который определит победителя, состоится 15 ноября. В нем примут участие лидеры первого тура - руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тысяч голосов, и Додон, получивший 439 тысяч голосов.

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МолдавияДодон, ИгорьВыборы президента Молдавии - 2020
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