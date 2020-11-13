WP: Трамп стал игнорировать часть обязанностей президента США, оспаривая итоги выборов

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп игнорирует часть своих общественных обязанностей, бросив все силы на оспаривание результатов выборов 3 ноября. С такой оценкой выступила в пятницу газета The Washington Post .

По ее данным, ни президент, ни его помощники не информируют журналистов о последних новостях, не комментируют происходящее в стране и за ее пределами. "Страна борется с продолжающимся глобальным кризисом, а президент поглощен собственными политическими проблемами <...> В течение длительного времени Трамп кидает все силы на попытки остаться на своем посту, игнорируя при этом многие из своих общественных обязанностей", - утверждает издание.

"Очевидно, что Трамп закончил свою работу", - приводит The Washington Post мнение Нормана Орнстина, политолога из Американского института предпринимательства (The American Enterprise Institute).

При этом помощники президента опубликовали список шагов, предпринятых Трампом после публикации прогнозов СМИ о победе на выборах Джозефа Байдена. В нем значатся указ о запрете инвестиций в связанные с военными КНР китайские компании, распоряжение оказать федеральную помощь властям Флориды из-за обрушившегося на штат урагана "Эта" и несколько заявлений.

"Любые предположения касательно того, что президент перестал управлять страной, неверны", - подчеркнул в заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. По его словам, Трамп совмещает "борьбу за честные и справедливые выборы со всеми обязанностями".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее обвинила Трампа и Республиканскую партию в "участии в цирке абсурда", отказываясь признать победу на выборах демократа Байдена. Она указала на отсутствие какого-либо прогресса в переговорах с Белым домом по новому пакету мер стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии нового коронавируса. Спикер считает, что республиканцам нужно переключить свое внимание на борьбу с усугубляющимися последствиями пандемии.

Согласно информации The Washington Post, после объявления СМИ победы Байдена Трамп обращался к журналистам дважды, оба раза он говорил о фальсификации результатов выборов. А первым и единственным с тех его публичным мероприятием стало семиминутное появление на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном под Вашингтоном. Там глава государства возложил венок к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов.

Выборы в США

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 голосов выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков.

6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.