Выборы в США грозят обернуться судебными тяжбами. Республиканцы продолжают выдвигать иски

Кажется, что выборы в США все же пошли по одному из худших сценариев, когда ни один из кандидатов не готов признать поражение. Официально подсчет голосов еще не закончен, но, согласно оценкам большинства авторитетных американских СМИ, пока в гонке побеждает демократ Джо Байден.
Результат очевидно не устраивает действующего президента Дональда Трампа, который начал обращаться в суды. Президент пытается отменить или пересчитать голоса в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании и Мичигане.
Именно в этих колеблющихся штатах и определится следующий президент. Несмотря на то что избирательные участки по всей стране уже закрыты, некоторые из них по-прежнему продолжают получать бюллетени, отправленные по почте.
В своем выступлении в среду демократ Джо Байден заявил, что "когда подсчет закончится, мы полагаем, что окажемся победителями".
Исковая атака
При этом в команде Трампа считают, что все голоса, поступившие на избирательные участки после их закрытия, являются незаконными и не должны браться в расчет. Как заявил сам президент, демократы "находят" голоса за Байдена в колеблющихся штатах, где изначально республиканец вырывался вперед. "[Это] очень плохо для нашей страны", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Поэтому его штаб уже подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней и не учитывать поздно пришедшие голоса в Джорджии, где отрыв президента от Байдена продолжает стремительно сокращаться. Иски с теми же требованиями выдвинуты против Пенсильвании и Мичигана. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в Висконсине, сославшись на "нарушения в нескольких округах". По информации Fox News, разрыв между участниками гонки в этом штате составляет менее 1% в пользу демократа.
Как передает CNN, команда Трампа также готовится оспорить результаты в Неваде и Аризоне.
Республиканцы уже попросили своих сторонников поддержать их долларом из-за грядущих судебных тяжб. То же самое сделали и демократы. Так, соратница Байдена по предвыборной гонке Камала Харрис обратилась к избирателям через Twitter, где попросила их пожертвовать по $5, ну или $15 на оплату разбирательств, которые могут "растянуться на несколько недель".
Обжалование итогов выборов в судах для США не является чем-то необычным и часто не оказывает никакого влияния. Важным исключением из этого правила были выборы 2000 года, когда из-за ошибок в процедуре голосования во Флориде демократы в лице Альберта Гора потребовали пересчета голосов. Разрыв между кандидатами был совсем незначительным, победа в этом штате имела решающее значение для всей гонки. В итоге Верховный суд встал на сторону республиканца Джорджа Буша — младшего, который изначально и был объявлен победителем.
На усмотрение Верховного суда
Дональд Трамп не раз говорил, что готов передать решение вопроса о результатах выборов в Верховный суд, куда за последние четыре года ему удалось назначить сразу трех своих ставленников, создав в жюри серьезный перевес в сторону консерваторов (6 к 3). Может ли Трамп в случае своего поражения задействовать этот ресурс?
Верховный суд является последней апелляционной инстанцией в стране и сам решает, какие именно дела брать в производство. Чаще всего речь идет об оценке уже вынесенных решений по вопросам федеральных законов и конституции. Поэтому изначально иски от штаба Трампа все равно должны рассматриваться именно в судах штатов, где в ближайшее время и будут проходить основные юридические баталии.
"Команда [Трампа] не может напрямую обратиться в Верховный суд с требованием остановить подсчет голосов, — приводит газета Politico слова Неда Фоули, директора по избирательному праву Юридического колледжа Морица при Университете штата Огайо. Скорее республиканцам необходимо заниматься конкретными делами, которые они могли бы в конечном итоге оспорить в Верховном суде".
Как отмечает газета The Guardian, у Трампа есть два основных аргумента, через которые он может попробовать перевести эти дела в конституционную плоскость. Первое: добиться признания незаконными любых мер по изменению формата голосования (несмотря на пандемию). Второе: потребовать признать нарушением проведение почтового голосования из-за того, что во многих штатах эти меры принимались по решению губернаторов, а не законодательных собраний.
Например, Пенсильвания, где власти позволили учитывать потовые бюллетени еще три дня после закрытия участков (со штампами от 3 ноября), уже находится в поле зрения Верховного суда. Наивысший суд штата признал эти действия законными, исходя из местной конституции, но республиканцы подали апелляцию. Так что именно случай Пенсильвании может раньше всего оказаться на рассмотрении верховных судей.
В октябре этот орган поддержал запрет на подсчет поздних голосов в Висконсине, где местные власти разрешили принимать бюллетени еще шесть дней после выборов. Но как дал понять верховный судья Джон Робертс, "разные правовые нормы и разные прецеденты" означают, что суд не рассматривает ситуацию в Пенсильвании и Висконсине как одинаковую.
До этого республиканцы также пытались заблокировать продление периода подсчета бюллетеней в Северной Каролине, но высшая инстанция позволила штату учитывать голоса еще в течение девяти дней после 3 ноября.
"Мы, вероятно, столкнемся с неделями, возможно, даже месяцами судебных разбирательств, прежде чем все это будет урегулировано", — заявил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете Моррис Фиорина, который считает, что Байден "в конце концов одержит победу, пусть и с незначительным опережением".
Дмитрий Беляев