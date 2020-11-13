Лукашенко заявил, что организаторы протестов из-за рубежа пытаются убрать конкурента

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы протестных акций из-за рубежа ставят перед собой цель убрать конкурента и разрушить промышленный потенциал страны.

"Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути - убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства", - сказал Лукашенко в пятницу в интервью зарубежным СМИ. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

По его словам, расширение связей и углубление интеграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в двусторонних форматах является лучшим способом противостоять цветным революциям.

"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после этих мятежей люди жить лучше не стали. <...> Главное лекарство от этой напасти тоже известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - отметил глава государства.

Президент Белоруссии отметил, что страны постсоветского пространства "прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах им отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров".

"Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу", - сказал он.

По словам белорусского лидера, только согласованное стратегическое планирование, развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности.

Встреча Лукашенко с журналистами длилась около четырех часов. Как отмечается, вопросы затрагивали широкий круг тем. В частности, рассматривались текущая общественно-политическая ситуация в Белоруссии и сотрудничество со странами ближнего зарубежья.

Агентство БелТА уточнило, что глава государства подробно ответил на все вопросы, а также высказал свою позицию насчет обсуждаемых конституционных изменений в республике.

На встрече с Лукашенко присутствовали представители белорусского телеканала ОНТ, российских ВГТРК и Первого канала, казахстанской телерадиокомпании "Хабар", молдавского телеканала Accent TV и украинского телеканала "112 Украина".