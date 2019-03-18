Замглавы МИД Южной Кореи и Россию обсудят ситуацию после саммита КНДР - США

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун встретится во вторник в Санкт-Петербурге с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Как сообщает в понедельник южнокорейский МИД, стороны проведут обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове после саммита в Ханое.

"Цель поездки Ли Ду Хуна состоит в доведении до российского правительства позиции Сеула и поиске поддержки, обсуждении направлений сотрудничества двух стран для полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

После встречи с Моргуловым Ли Ду Хун отправится в Брюссель на переговоры с ЕС.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. Ранее пресса народной республики заявляла о том, что лидеры КНДР и США, несмотря на неудачное завершение саммита, договорились продолжить диалог.