Движение поездов на Октябрьской ж/д восстановили после падения балки на пути

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда, следующие по Октябрьской железной дороге в сторону области, снова останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково. Движение поездов после падения балки на пути восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"Движение на перегоне Химки - Сходня восстановлено по всем путям, поезда вновь останавливаются в Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково. Однако опоздания некоторых поездов еще могут сохраняться. Предварительная причина - падение балки на ж/д пути во время планового технологического "окна", которое произошло сегодня в 11:55", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда в сторону области временно не останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково из-за проведения восстановительных работ на участке Химки - Сходня. На станции был обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты для пассажиров, следующих до своих станций в обратном направлении.

Ранее в среду в экстренных службах сообщили ТАСС, что рабочие проводили демонтаж пешеходного моста и повредили трос контактной сети на Октябрьской железной дороге. Сами провода сети не повреждены. Предварительно, пострадавших нет.

По версии пресс-службы МТППК, в 11:55 мск на перегоне Химки - Сходня произошел сбой в движении пригородных поездов. Причиной стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией. Задержка в движении поездов в обе стороны составляет от 6 до 50 минут.