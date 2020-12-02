В Химках рабочие повредили трос контактной сети железной дороги

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рабочие повредили трос контактной сети на железной дороге в Химках, сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

"Рабочие проводили демонтаж пешеходного моста и повредили трос контактной сети на Октябрьской железной дороге. Сами провода сети не повреждены. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Из-за инцидента около десяти пригородных электричек задержались почти на час. Также опоздал скоростной поезд "Сапсан". В настоящее время движение составов идет по другому пути.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", инцидент произошел в 11:55 мск на перегоне Химки - Сходня.

"В 11:55 мск на перегоне Химки - Сходня произошел сбой в движении пригородных поездов. Причиной стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией. Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержка в движении поездов в обе стороны составляет от 6 до 50 минут.

В новость внесены изменения (14:20 мск) - добавлена информация по тексту.