Жителям Подмосковья рекомендовали сократить пребывание на улице в выходные из-за непогоды

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жителям Московской области следует сократить время пребывания на улице в выходные из-за прогнозируемого похолодания и снегопада. Об этом в четверг сообщила журналистам главный кардиолог Минздрава Подмосковья Мария Глезер.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на праздничные и выходные дни обращаемся к вам с просьбой максимально сократить выход на улицу, посещения магазинов, мест развлечений. Особенно адресуем эту информацию пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями и лицам пожилого возраста. Холодная погода, как и изменение атмосферного давления, могут провоцировать приступы стенокардии, изменения артериального давления. Не забывайте принимать все назначенные врачом препараты, контролируйте пульс и давление ежедневно", - сказала Глезер.

Она отметила, что ожидающиеся снегопады могут затруднять передвижение по улицам, привести к падениям, ушибам и переломам. Специалист также отметила, что при необходимости выхода на улицу следует одеваться теплее. "Старайтесь, чтобы шея и лицо грудь были защищены от ветра и холода, так как раздражение этих зон может спровоцировать приступы стенокардии, вызвать обострение ишемической болезни сердца", - добавила Глезер.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало отказаться от поездок на личном транспорте в выходные в связи с прогнозом снегопада и гололедицы. По данным министерства, в ночь на субботу температура воздуха может понизиться до -30 градусов, а затем повыситься до -10 градусов.