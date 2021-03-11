Жители Подмосковья смогут оплатить доначисления за отопление в рассрочку за три месяца

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Жители Московской области смогут оплатить доначисления платы за отопление равными частями в рассрочку в течение трех месяцев, сообщил в четверг журналистам министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил проработать возможность оплаты за коммунальные услуги в рассрочку, а также не начислять штрафов и пени за просрочку платежей из-за морозов.

"Для жителей Подмосковья этот отопительный сезон выдался крайне сложным: сложный температурный режим, большое количество осадков, сверхнизкие температуры, которые достаточно продолжительное время держались в Московском регионе. Соответственно, достаточно серьезная нагрузка была на повышенное энергопотребление и теплоснабжение на наших ресурсоснабжающих организациях <...> Мы оказываем такую финансовую меру поддержки населения, как рассрочка на три месяца на оплату доначислений по коммунальной услуге отопления", - сказал Велиховский.

Он добавил, что в платежных листах, которые будут приходить жителям региона в течение трех последующих месяцев, сумма доначислений будет указана в трех равных частях. "При этом на всю сумму не будут начисляться штрафы и пени, соответственно, собственник может равными частями оплатить в течение последующих трех месяцев эти цифры", - добавил Велиховский.

По его словам, рассрочка будет предоставлена во всех городских округах.

"В случае, если, а мы видим по платежным документам, что в марте уже вышли суммы с доначислениями, то собственник самостоятельно может разбить на три части этот платеж, оплачивая его равными частями в течение трех месяцев", - отметил министр.