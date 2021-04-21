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Более 17,5 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Cтать донором крови в Московской области может каждый желающий, не имеющий противопоказаний

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Свыше 17,5 тонны донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Службы крови Московской области заготовили более 17,5 тонны донорской крови и ее компонентов с начала года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стать донором крови в Подмосковье может каждый желающий, не имеющий противопоказаний. Для удобства жителей Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, 37А.

"Благодаря неравнодушным людям Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. С начала этого года уже 22,8 тыс. человек стали донорами. Кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, больным различными заболеваниями", - приводятся в сообщении слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

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