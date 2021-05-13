Почти 1 тыс. доноров повторно сдали антиковидную плазму в Подмосковье

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек повторно стали донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

как сдать кровь во время пандемии коронавируса?

День донора: как сдать кровь во время пандемии коронавируса?

"Уже 952 человека повторно сдали антиковидную плазму, которая необходима пациентам с тяжелой формой COVID-19", - говорится в сообщении.

Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00.

"Хочется отметить, что две трети доноров, сдавших антиковидную плазму, возвращаются для повторной донации. Среди них есть доноры, сдавшие плазму 10 и более раз. Более 70% антиковидной плазмы заготовлено от безвозмездных доноров. Благодаря активной гражданской позиции донорского сообщества Московской области пациенты полностью обеспечены компонентами крови, в том числе и антиковидной плазмой", - привели в пресс-службе слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

В Подмосковье заготавливать антиковидную плазму начали с мая 2020 года. Она применяется для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 и помогает нейтрализовать вирус.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 258 112 случаев заражения, выздоровели 211 623 человека, умерли 5 966.