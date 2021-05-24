Пожар на птицефабрике в Подмосковье полностью потушили

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожар на птицефабрике в деревне Осеево полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 20:37 - полная ликвидация последствий пожара, погибших и пострадавших нет", - сказали в главке.

В 13:34 в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории птицефабрики в деревне Осеево в Подмосковье. Первоначально горел один цех на площади 50 кв. м, у второго цеха горела стена на 10 кв. м и паллеты на открытом воздухе на площади 600 кв. м. Позднее общая площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.