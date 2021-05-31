Более 1 млн человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции обоими компонентами. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже свыше 1 млн человек. Миллионным провакцинировавшимся стала жительница г. о. Домодедово Валентина Ефимова", - сказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

"Прививку от COVID-19 в Подмосковье можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, в круглосуточных пунктах вакцинации и на даче. Мы стараемся создавать форматы, которые будут удобны всем жителям и гостям Подмосковья. Особенно важно защитить от опасного вируса жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, у которых COVID-19 протекает тяжелее всего", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.