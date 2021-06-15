Музыкальный фестиваль в Подмолкове отменили

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Организаторы IV Музыкального фестиваля в Подмолкове (Московская область), проведение которого было запланировано на 26 июня, отменили его в связи с решением властей Подмосковья ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса, сообщил корреспонденту ТАСС во вторник организатор мероприятия - настоятель церкви Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий (Крюков).

"Мы приняли решение отменить фестиваль. Было предложение его перенести на более поздний срок, провести его все же этим летом. Однако мы мне можем этого сделать из-за того количества участников, которые было заявлено у нас - их всех собрать уже не получиться", - сказал протоиерей.

Он добавил, что отмена фестиваля связана с решением властей Подмосковья ограничить проведение массовых мероприятий в регионе в связи с увеличением числа заболеваний COVID-19.

Планировалось, что в этом году одним из участников мероприятия, посвященного музыке барокко, станет итальянский музыковед, дирижер и исполнитель Паоло Пандольфо. Кроме того, в фестивале должны были принять участие еще 18 музыкантов и коллективов из России.

Протоиерей Дионисий отметил, что мероприятие, возможно, удастся организовать в следующем году.

Традиционно фестиваль в Подмолкове проводится на берегу берегу Оки на территории исторического парка около церкви Рождества Богородицы - памятника эпохи петровского барокко.