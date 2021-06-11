Фестивальный гид: где летом послушать хорошую музыку и вкусно поесть

Не расстраивайтесь, что Park Live и другие снова перенесли: есть еще целая россыпь самых разных форумов, на которые стоит съездить

Музыкальные фестивали сейчас — это не всегда именно про исполнителей. Многие смотры уже давно стали междисциплинарными и заманивают посетителей перфомансами, выставками, мастер-классами, разными рынками, да даже необычной едой, которую порой не всегда можно найти (и уж точно невозможно обнаружить так много разного в один день в одном месте). Мы выбрали для вас семь фестивалей, которые пройдут в Москве (и недалеко от нее) и в Санкт-Петербурге, куда можно поехать, чтобы хорошенько оторваться в это лето. Форма 8–11 июля, Москва "Форма" — один из самых главных независимых и, скорее всего, самых больших фестивалей в нашей стране, где можно увидеть такое количество представителей андеграундной сцены. Ежегодно кураторы нескольких направлений находят самые необычные и радикальные проекты для смотра. Можно сказать, что это самый актуальный срез нашего современного искусства. В этот раз, например, на фестивале можно услышать группы ИБН — бешенный микс из разных стилей (от панка до электроники), "Поспишь потом" — уже любимый многими коллектив из Нижнего Новгорода, который играет ностальгический ретро-гранж, "даша онзероад" — музыканты, которые умело сочетают тексты на очень простые и близкие всем темы со сложными композициями.

В театральном блоке можно будет увидеть секретный перфоманс режиссера Максима Диденко — автора спектаклей-хитов "Чапаев и пустота" (театр "Практика"), "Норма" (Театр на Малой Бронной), "Беги, Алиса, беги" (Театр на Таганке) и многих других. Он уже участвовал в "Форме" — в 2019 году он представил перформанс "Коллайдер", в котором участвовала группа Shortparis. А еще будет множество других проектов, в том числе и от современных художников, например Павла Пепперштейна, Олега Кулика, Алины Измайловой, будет экспериментально-поэтическая сцена и еще множество других вещей, которые тяжело описать словами, но забыть их будет уже невозможно. Боль 2–4 июля, Москва Фестиваль "Боль" каждый раз удивляет слушателей своим лайн-апом. С одной стороны, это музыканты, которых слушает сейчас молодежь, причем не те исполнители, на которых ругаются родители и которые запускают не очень приятные вирусные ролики в TikTok. Это по большей части экспериментальные проекты, группы, которые постоянно находятся в поиске, стараясь не останавливаться на каком-то одном стиле, загоняя себя в рамки. Например, можно будет увидеть живое выступление групп "Деревянные киты", "Электрофорез", "Порез на собаке", старожилов фестиваля "Хадн дадн".

И конечно, как и всегда, организаторы стараются привезти и что-то необычное из-за рубежа. Так, в этом году можно будет услышать Джеффа Бэрроу, участника группы Portishead, который представит свой необычный проект Beak> — это минималистическая, но в тоже время немного психоделическая музыка, которая базируется на прог-роке. Еще можно будет услышать хип-хоп артиста Okmalumkoolkat из Южной Африки, который умело сочетает типичные для жанра приемы со своими национальными мотивами. Fields и St. Fields 4–8 августа, Москва и 3–4 июля, Санкт-Петербург В этом году фестиваль пройдет уже в шестой раз. Его основное направление — экспериментальная, или изобретательная, музыка. Ищете, что послушать необычного в приятной тусовочной атмосфере, — тогда вам сюда. В течение пяти дней можно будет окунуться в музыку Kate NV— проект Кати Шилоносовой, которая привлекла внимание западных критиков своей ретро-стилистикой и вычурной музыкой; "4 Позиции Бруно" — томную группу с провокационными текстами; Kedr Livanskiy — необычный лоу-фай с элементами инди-электроники; и многих-многих других.

Описание Вокалист группы Shortparis Николай Комягин © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кроме того, вся программа будет поделена между клубом "Мутабор" и пространствами нескольких выставочных площадок — Новой Третьяковки, Garage Screen, "Лебединого озера" и "Атма 360°". Там пройдет серия шоу-кейсов, которые будут объявлены позднее. А за месяц до московского фестиваля в Санкт-Петербурге можно будет посетить St. Fields, где можно будет услышать работы американского композитора Риса Чатема, помедитировать под музыку Владимира Мартынова и Moa Pillar и посмотреть выступление группы Shortparis. Stereoleto 13–14 июня, Санкт-Петербург Stereoleto — один из главных летних фестивалей России, он один из немногих все-таки состоялся в прошлый пандемический год, правда, конечно, без иностранных артистов. На его площадке уже успели выступить Massive Attack, Röeksopp, Regina Spektor, Sigur Ros, а еще именно на этом фестивале состоялись первые большие выступления Shortparis, Mujuice и The Hatters. Кроме того, фестиваль приглашает не только всем известных и любимых больших музыкантов, но и поддерживает новые имена. В общем, Stereoleto есть чем гордиться.

В этом году в гавани Васильевского острова можно будет услышать выступление культовой рок-группы Би-2, молодого коллектива RSAC, услышать музыку Левана Горозии, Антохи МС, супергруппы "Куртки Кобейна" и многих других (число участников фестиваля уже перевалило за третий десяток). Дикая мята 18–20 июня, Тульская область Этот фестиваль проводится по всем правилам, так, как и должен проходить настоящий музыкальный open-air. Чтобы его посетить, вам лучше выкроить для себя несколько дней, запланировать свою поездку заранее и быть готовым веселиться, погрузившись в мир искусства и природы. Ехать придется в Тульскую область, жить можно в комфортном фестивальном кемпинге в палатке или снять с друзьями небольшой коттедж. Остановиться можно и в городе, но будьте готовы потратить какое-то время на дорогу до площадки.

Но все это не должно вас смущать, потому что именно такой опыт может стать для вас чем-то особенным. Три дня на открытом воздухе в окружении единомышленников-меломанов под хорошую музыку точно станут одним из самых ярких впечатлений лета-2021. Услышать можно будет атмосферную группу из Грузии Mgzavrebi, уникальный хип-хоп-проект "Аигел"; оторваться под The Hatters ну или заняться чем-то другим — купить себе что-нибудь на Гоанском базаре, посидеть в шатрах Green Age (где можно окунуться в чайную церемонию, посетить силовую тренировку, цветотерапию) или поучаствовать в каком-нибудь мастер-классе. Signal 19–22 августа, Никола-Ленивец Уже в пятый раз в этом году пройдет экологичный и самый современный музыкальный фестиваль Signal. У смотра есть два направления — электронная музыка и современная архитектура, в которую и вписывают мероприятие. Никола-Ленивец — это самый большой арт-парк Европы, где прямо под открытым небом развернулось огромное количество произведений современного искусства, иногда непонятных, иногда супер-эксперементальных, но всегда интересных и необычных. Эта территория уже давно стала местом силы для многих современных художников, причем не только наших, но и со всего мира.

В такой удивительной атмосфере можно послушать выступления музыкантов сразу на четырех сценах — Signal (основная площадка фестиваля), Möbius (сцена для выступлений артистов в жанре хаус и минимал), Prizma (сцена для различных ивентов), Meadow (концертная сцена, которая находится в центре естественной ландшафтной чаши, благодаря этому там создается уникальное звучание). Один из хедлайнеров в этом году — Николас Лутс (Уругвай), который представит свое необычное, будто неземное творчество, где соединится электронная музыка, медитативность, игра света и энергия природы. Своей музыкой поделится и берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир, которая сейчас востребована по всему миру и является одной из любимецей фанатов жанра. VK Fest 24–25 июля, Санкт-Петербург Участники для этого фестиваля выбираются не совсем обычным образом: так как он посвящен популярной социальной сети, то и выступают на форуме те, кто стали знаменитыми благодаря VK. То есть на самом деле всех косвенно выбирают сами пользователи, ведь на сцене смотра можно увидеть именно тех музыкантов, которых слушали юзеры больше всего. В этом году на VK Fest выступит группа Little Big — не смущайтесь, что они выступали тут уже не раз: они всегда умеют удивить своих слушателей. А еще можно послушать группу "Пошлая Молли", которая, кажется, исполняет довольно простую, но интересную музыку — лучший вариант, если вам хочется просто потанцевать, сбросив стресс. А еще встретиться с кучей молодых рэперов, которые безумно популярны среди подростков: исполнителями Markul, OG Budda, GONE.Fludd и другими.