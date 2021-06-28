В Подмосковье упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 20 машин

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Деревья, упавшие из-за сильного ветра в шести населенных пунктах Подмосковья, повредили 20 машин. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время из-за сильного ветра упало более 100 деревьев, которые повредили 20 машин", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инциденты произошли в Балашихе, Жуковском, Реутове, Люберцах, Щелкове и Богородском.

Кроме того, по данным источника, из-за непогоды без электроснабжения остаются 35 населенных пунктов. "Погибших и пострадавших нет", - добавил он.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что порядка 130 поваленных в результате непогоды деревьев зафиксировали на дорожной сети Московской области. При этом пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина добавила, что свыше 300 аварийно-восстановительных бригад задействованы в Московской области для устранения последствий непогоды.

Утром в понедельник ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильных дождях, грозе и граде до конца суток. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.