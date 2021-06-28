{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье 17 деревьев упали из-за грозы

Также из-за непогоды повреждены девять автомобилей, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Непогода привела к падению почти 20 деревьев в семи муниципальных образованиях Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На эту тему
"Тропический ливень". Москвичи показали в соцсетях последствия грозы
"Тропический ливень". Москвичи показали в соцсетях последствия грозы

"В результате прохождения грозы в семи муниципальных образованиях произошло падение 17 деревьев. Повреждено девять автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о падении шести деревьев в четырех муниципальных образованиях области, повреждено три автомобиля.

Также по уточненным данным, без света в 27 населенных пунктах Московской области оставались почти 1,5 тыс. домов с населением 8,3 тыс. человек, включая 1,8 тыс. детей. В настоящее время в некоторых из них подача электричества возобновлена.

Теги
Россия
В доме в Новой Москве потушили пожар, вызванный ударом молнии
Пострадавших нет
Читать полностью