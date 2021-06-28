В некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 70% от месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы, наибольшее количество - на юго-западе и в центре города. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы устраняют последствия непогоды. На всей территории столицы выпали сверхинтенсивные осадки - в некоторых районах до 70% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юго-западе столицы (53 мм), в центральном округе (43 мм), на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе - 43 мм, Дмитровское шоссе - 41 мм)", - значится в публикации.

В местах временных скоплений воды работают бригады ГУП "Мосводосток". "О временных скоплениях воды можно сообщить по телефону: +7 495 657 87 03", - заключается в посте.