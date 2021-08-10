Потушили пожар, возникший после прорыва газопровода в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в поселке Ильинское-Усово, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован. Его тушили девять единиц техники и 28 человек", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что в поселке Ильинское-Усово на стройке произошло повреждение подземного газопровода и факельное возгорание. Из-за него загорелись 15 бытовок и трактор на площади 110 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточнили в прокуратуре Московской области, газопровод был поврежден в ходе проведения коммерческой организацией работ по благоустройству.