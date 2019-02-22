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В Подмосковье установили личность владельца собак, напавших на детей

Инцидент произошел у ледового дворца Зарайска

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Личность владельца двух мастифов, напавших в четверг в Зарайске на детей, установлена. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, чьему ведомству подчиняется Главное управление ветеринарии Московской области.

"Владелец собак установлен. Информация передана в соответствующие органы. Причины, почему животные оказались в свободном выгуле, без владельца, уточняются", - сообщил он ТАСС.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что инцидент произошел около Ледового дворца Зарайска. Собаки напали на трех девочек 2004, 2005 и 2007 годов рождения. Сотрудники Ледового дворца отогнали собак. В итоге дети получили ушибы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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