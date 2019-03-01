Более 761 млн рублей выделили на рекультивацию мусорного полигона "Аннино" в Подмосковье

"Разработан проект рекультивации, пройдены все необходимые экспертизы. Будет проведена рекультивация в течение этого и следующего годов. Работы по рекультивации полигона включены в подпрограмму ликвидации накопленного экологического ущерба, на эти цели выделено более 761 млн рублей из бюджетов федерального, регионального и местного уровней", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 761 млн рублей направлено на рекультивацию закрытого полигона твердых коммунальных отходов "Аннино", которая будет проходить в течение двух лет, в Рузском городском округе в Подмосковье, сообщила в пятницу пресс-служба Мособлдумы.

Отмечается, что комитет 28 февраля провел мониторинг текущей ситуации на полигоне. "Мы убедились, что полигон закрыт, на нем не ведутся работы по приему мусора", - добавила Полякова.

Она отметила, что будет создана рабочая группа по контролю за ходом работ по рекультивации полигона с привлечением представителей комитета, Минэкологии Подмосковья, муниципальных депутатов и общественности.

Как отметил заведующий отделом экологической экспертизы и оценки негативного воздействия на окружающую среду Министерства экологии и природопользования Подмосковья Михаил Синютин, контракт на разработку проектной документации по рекультивации полигона был заключен местной администрацией в 2017 году. В целях повышения экологической безопасности предусмотрено устройство защитного экрана полигона, кольцевого дренажа по его периметру для сбора фильтрата. Фильтрат будет собираться в накопительную емкость, а затем вывозиться на очистные сооружения. Проектная документация предусматривает восстановление плодородного слоя и растительного покрова рекультивируемых земель.

Деятельность по размещению отходов на полигоне "Аннино" прекращена с 7 декабря 2016 года.