Росприроднадзор отложил проверку полномочий Подмосковья по контролю свалок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) не станет в 2019 году проверить, как правительство Московской области исполняет полномочия по контролю за состоянием окружающей среды и работой мусорных полигонов, сообщила в интервью газете "Известия" глава ведомства Светлана Радионова.

Ранее в интервью ТАСС она рассказала, что проверка полномочий была запланирована на III квартал 2019 года. В пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина тогда ТАСС сообщили, что это ожидаемая внеплановая проверка.

"Мы безусловно понимаем, что правительство региона нацелено на защиту прав граждан. На сегодняшний момент нами проанализирована поступившая информация, проверять Московскую область в этом году мы не будем", - сказала Радионова в интервью газете.

Московской области в 2016 году единственной из регионов передали полномочия по контролю за работой мусорных полигонов и захоронению отходов, ранее они были на федеральном уровне. Например, 3 августа 2018 года Росприроднадзор по поручению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина должен был проверить обстановку на закрытой части свалки "Ядрово" в Волоколамском районе. Синтетическая мембрана, накрывающая ее, из-за жары и функциональных особенностей раздулась, как аэростат. С учетом распределения полномочий Росприроднадзор не смог "зайти" на сам полигон и проконтролировал содержание вредных веществ в атмосфере вокруг его территории.