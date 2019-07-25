Детский омбудсмен Подмосковья не подтвердила факт избиения девочки-инвалида в Электростали

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Факт избиения девочки сверстницами в Электростали не подтвержден, сообщили в четверг в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Ранее в telegram-канале Mash появилась информация о возможном избиении девочки сверстницами в Электростали.

"Мы следим за ситуацией. После происшествия девочку поместили в медицинское учреждение, провели обследование. Каких-либо серьезных травм у нее не обнаружено. Сейчас она чувствует себя нормально, ее уже отправили с отчимом домой. <...> По предварительным данным, факт избиения не подтверждается. Ждем завершения проверки", - приводят в сообщении слова детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

В пресс-службе пояснили, что полиция проводит по данному факту проверку и выясняет все обстоятельства, при которых девочка получила ушибы.

Также в пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, женщина, которая вызвала скорую помощь, момента избиения не видела.

"Все дети из благополучных семей. Свою вину отрицают и утверждают, что девочка упала в приступе во время игры в "Казаки-разбойники", - заключила Мишонова.