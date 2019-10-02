Температуру в батареях могут понизить в Подмосковье при кратковременном потеплении

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Отопление в многоквартирных домах Московской области не будут отключать в связи с кратковременным потеплением, при необходимости понизят температуру теплоносителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

"Администрации муниципалитетов Подмосковья и управляющие компании могут принять решение о понижении температуры в теплоносителях. Отопление отключать не будут", - сказали в пресс-службе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что 3 октября в Москве ожидается около 19-20 градусов тепла, а в выходные дневная температура резко понизится.

Подачу тепла в социально значимые объекты и жилой фонд на территории Подмосковья начали досрочно. Первые школы и детские сады в Московской области начали отапливаться уже 19 сентября.