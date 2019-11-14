Путепровод между старыми и новыми Химками намерены достроить к 2021 году

Президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Андреем Воробьевым 28 октября поручил ускорить работы по строительству транспортной развязки в городе Химки Московской области.

Москва, 14 ноября. /ТАСС/. Проект строительства транспортной развязки в Химках планируют завершить к 2021 году, сообщила в четверг в ходе публичных слушаний проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

"В 2020 году строительство путепровода с временными съездами мы закончим и в основном воссоздадим связь между старыми и новыми Химками. <...> К 2021 году полностью завершим объект", - сказала Кротова.

Ранее было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Ориентировочная стоимость строительства развязки составит около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд - это финансирование федерального бюджета. Объект позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Во время посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. 18 апреля на встрече с главой государства министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Воробьев доложили о строительстве транспортной развязки на улице Репина.