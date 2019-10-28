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Путин потребовал от главы Подмосковья ускорить строительство дорожной развязки в Химках

Андрей Воробьев сообщил, что проектирование дорожного объекта уже завершено
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал ускорить работы по строительству транспортной развязки в городе Химки Московской области. Такое поручение он дал на встрече с главой региона Андреем Воробьевым.

"Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться", - сказал российский лидер, выслушав доклад Воробьева о том, что развязку планируют сдать в 2021 году.

Воробьев отметил, что проектирование дорожного объекта уже завершено.

"До конца года объявим конкурс и определим победителя. Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем. Технологический срок строительства - порядка двух лет. В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать", - сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщала, что было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Ориентировочная стоимость строительства развязки составит около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей - это финансирование федерального бюджета. Строительства дорожного объекта позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Во время посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. 18 апреля на встрече с главой государства министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Московской области Андрей Воробьев доложили о строительстве транспортной развязки на улице Репина.

В новость были внесены изменения (14:22 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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