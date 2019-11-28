Жильцы горевшего в Одинцове дома получили временное размещение

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Жителей дома в подмосковном Одинцове, где в ночь на четверг произошел сильный пожар, разместили в местном культурно-спортивном комплексе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"Ночью сгорела кровля деревянного дома в Назарьево, дом пролили и там пока находиться невозможно. Пострадавших нет, мы всех обеспечили временными пунктами. В рамках своих полномочий мы всех разместили в пункте временного размещения в культурно-спортивном комплексе Назарьево", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что жилой фонд находится в ведении агропромышленного комплекса "Воскресенский", всего в доме проживали 56 человек.

В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар возник в ночь на четверг в двухэтажном доме в подмосковном Одинцове на площади более 400 кв. м, из здания были эвакуированы 32 человека, пострадавших нет.