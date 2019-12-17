Профсоюз работников культуры поддержал подмосковный закон о театральной деятельности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проект подмосковного закона "О театральной деятельности в Московской области" поддержали в Межрегиональной общественной организации Российского профсоюза работников культуры, сообщила во вторник во время общественных слушаний председатель организации Татьяна Барсукова.

Ранее сообщалось, что депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть проект закона "О театральной деятельности в Московской области" в первом квартале 2020 года. Предполагается, что принятие закона позволит создать реестр театральных организаций региона и определить правовые основы и формы их поддержки. Как отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в настоящее время ни на федеральном, ни на региональном уровнях театральная деятельность законодательно не урегулирована.

"Очень важно, что проходят общественные слушания по проекту закона. У нас хороший сейчас импульс для развития театров в Подмосковье. В целом проект закона работниками профсоюза поддерживается", - сказала Барсукова.

Она отметила, что в закон целесообразно добавить статью о кадровом обеспечении деятельности театров. Также она предложила прописать в законе, что отношения работников и театра должны регулироваться только трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

"Замещение должностей должно производится на основе трудового договора, контракта. Театр обязан осуществлять социальные и медицинские виды обязательного страхования работников. Также он обеспечивает условия для трудовой деятельности и своевременно выплачивает заработную плату", - пояснила Барсукова.