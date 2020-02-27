Подачу электроэнергии восстановили в Дубне после короткого замыкания

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подачу электроэнергии восстановили в части городского округа Дубна в Подмосковье после короткого замыкания, сообщил глава муниципалитета Максим Данилов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что около 200 домов в Дубне остались без электричества из-за короткого замыкания на Иваньковской гидроэлектростанции.

"В городской электросети произошло короткое замыкание, в связи с чем была временно приостановлена подача электроэнергии на части левого и части правого берега. Специалистами ВРГС, МЧС, Мособлэнерго, гидроэлектростанции и администрации проведены работы по устранению технологического сбоя. В кратчайшие сроки осуществлена подача электроэнергии", - написал Данилов на своей странице в Instagram.