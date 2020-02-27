В Дубне 200 домов остались без электричества из-за замыкания на ГЭС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 200 домов в Дубне остались без электричества из-за короткого замыкания на Иваньковской гидроэлектростанции. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате короткого замыкания в дугогасящей катушке фидера Иваньковской ГЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в 200 многоквартирных домах и шести социально значимых объектах", - сказал собеседник агентства.

Причины замыкания устанавливаются. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.