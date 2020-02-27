20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дубне 200 домов остались без электричества из-за замыкания на ГЭС

Также электричества нет в шести социально значимых объектах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 200 домов в Дубне остались без электричества из-за короткого замыкания на Иваньковской гидроэлектростанции. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате короткого замыкания в дугогасящей катушке фидера Иваньковской ГЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в 200 многоквартирных домах и шести социально значимых объектах", - сказал собеседник агентства.

Причины замыкания устанавливаются. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Курьер Чехове взорвал банкомат и похитил 800 тыс. рублей
Полиция возбудила уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС