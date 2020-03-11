Сообщения о минировании ТЦ и магазинов в Подмосковье оказались ложными

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты проверили здания сетей магазинов "Магнит", "Пятерочка" и трех торговых центров в Подмосковье и не нашли в них взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Все объекты проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" в Подмосковье магазинов сетей "Магнит" и "Пятерочка", а также ТРЦ "Мега Белая Дача", "Вегас" и "Шелковый путь".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".