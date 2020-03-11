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Неизвестные "заминировали" три торговых центра и несколько магазинов в Московской области

Специалисты экстренных служб проверяют объекты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрывов поступили в администрацию нескольких магазинов и три торговых центра в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка", а также в ТРЦ "Мега Белая Дача", "Вегас" и "Шелковый путь". Информация о "минировании" проверяется сотрудниками экстренных служб", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в среду поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Чертановском, Щербинском, Головинском, Коптевском и Останкинском районных судах. Также неизвестные сообщили о "минировании" самолета Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет не будет менять курс и должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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