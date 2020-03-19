Владельцам ТЦ в Подмосковье рекомендовали приостановить их работу из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал владельцам торговых центров приостановить работу объектов в связи с постановлением о введении в области режима повышенной готовности по снижению рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в подписанном документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

"В целях выполнения поручения председателя правительства РФ от 18 марта 2020 года постановляю рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.

Также губернатор рекомендовал с 21 марта по 12 апреля приостановить посещение обучающимися общеобразовательных организаций.

Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей региона по возможности перевести всех своих сотрудников на удаленную работу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.