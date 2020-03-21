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Власти доработают вопрос снижения скоростного режима в Подмосковье

Окончательное решение, по данным пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, еще не принято

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос снижения скоростного режима на некоторых дорогах в Подмосковье еще прорабатывается, сообщила в субботу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Накануне в министерстве сообщили о снижении с 1 июня скоростного режима с 60 до 50 км/ч на 448 участках региональных дорог в 36 муниципалитетах Подмосковья в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Особое внимание уделяется дорогам, расположенным вблизи социально значимых объектов и возле жилых домов.

"Решение о снижении скоростного режима на дорогах Московской области не принято, данный вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения с общественностью", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

В прошлом году скоростной режим снизили на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.

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Россия
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