Власти доработают вопрос снижения скоростного режима в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос снижения скоростного режима на некоторых дорогах в Подмосковье еще прорабатывается, сообщила в субботу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Накануне в министерстве сообщили о снижении с 1 июня скоростного режима с 60 до 50 км/ч на 448 участках региональных дорог в 36 муниципалитетах Подмосковья в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Особое внимание уделяется дорогам, расположенным вблизи социально значимых объектов и возле жилых домов.

"Решение о снижении скоростного режима на дорогах Московской области не принято, данный вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения с общественностью", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

В прошлом году скоростной режим снизили на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.