Воробьев дал указание сохранить рабочие места сотрудникам завода в Дмитрове

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всем сотрудникам завода в Дмитрове, где произошел пожар, сохранят рабочие места. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства Московской области, такое указание подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

"По поручению Андрея Юрьевича Воробьева я провел встречу с генеральным директором Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты и представителями компании "Русал". Ни один из 196 работников завода не будет сокращен, все они будут получать зарплату вовремя", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Вадима Хромова.

В пресс-службе уточнили, что 70% работников продолжат работать на данном предприятии, 30% получат возможность переобучиться и трудоустроиться на ближайших площадках, входящим в группу компаний. Они вернутся на завод после его восстановления.

По словам представителей компании, завод будет восстановлен в ближайшие полтора-два года. При этом его мощности планируется увеличить вдвое.

"Со стороны Московской области заводу будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе административная - по получению экспертиз и разрешений, а также в части налоговых льгот. Необходимо, чтобы данный инвестиционный процесс был проведен максимально быстро", - цитируют в пресс-службе Хромова.

Завод в Дмитрове работает с 1972 года, он является единственным в России и СНГ производителем упаковочного материала "Ламистер", который используется для изготовления мягкой консервной тары и алюминиевой ленты. Помимо этого, предприятие выпускает широкий спектр продукции для множества отраслей промышленности и народного хозяйства, осуществляет регулярные поставки в более 20 стран мира.