Власти Подмосковья определили размер выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

"Врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Чтобы поддержать их, будем ежемесячно начислять выплаты. Врачам - плюс 50 тыс. рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам - плюс 30 тыс., младшему медперсоналу - плюс 10 тыс.. Также мобилизуем все ресурсы, чтобы найти дополнительные средства защиты - маски, респираторы, защитные костюмы", - написал Воробьев на своей странице в Instagram .

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Подмосковные врачи, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50 тыс. рублей. Дополнительные выплаты медсестрам и фельдшерам составят 30 тыс. рублей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также отметил, что в настоящее время в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Нужно уделить особое внимание подготовке персонала. МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского - прим. ТАСС) предложили создать на их базе рабочую группу по борьбе с коронавирусом, проводить консилиумы для обмена опытом и обучения врачей из разных больниц области. Вирус коварен. У всех болезнь проходит по-разному, из-за этого сложно выработать единый стандарт лечения. Поэтому важно рассказывать о каждой истории выздоровления", - добавил губернатор.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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