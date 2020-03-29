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Распространение коронавируса нового типа

Жителей городов Подмосковья по громкой связи просят не выходить на улицы

Призывы о необходимости соблюдения домашнего режима передаются через громкоговорители на уличных столбах и с помощью передвижных радиотрансляционных станций

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти нескольких подмосковных городов по громкой связи на улицах призывают жителей не выходить из дома без крайней необходимости для профилактики коронавирусной инфекции. В этом убедился корреспондент ТАСС, находящийся в Жуковском.

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В частности, здесь по громкоговорителям на столбах периодически звучит объявление. "Убедительная просьба находиться у себя дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости! Думайте не только о себе, но и о людях преклонного возраста!" - говорится в объявлении, зачитываемом дежурным местного управления гражданской обороны.

Глава города Юрий Прохоров подтвердил ТАСС, что данное объявление звучит по уличным громкоговорителям с периодичностью один раз в два часа. "Таким образом мы еще раз напоминаем жителям, которые все-таки вышли на улицу о необходимости соблюдения домашнего режима и о том, что его нужно соблюдать в течение всей предстоящей недели, которую объявили нерабочей", - сказал он.

Аналогичные объявления звучат и в подмосковном Раменском. Здесь, как убедился корреспондент ТАСС, оповещение производится при помощи курсирующих по улицам передвижных радиотрансляционных станций. Текст, звучащий из громкоговорителей в целом аналогичен тому, что и в Жуковском.

В воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуация по коронавирусу сообщил, что в Московской области за последние сутки зафиксировано еще 27 случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся выросло до 112 человек. 10 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

При этом, в Жуковском и Раменском общее число зафиксированных инфицирований составило 3 и 10 соответственно. Наибольшее же число случаев в Подмосковье - 16 - приходится на Одинцово.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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