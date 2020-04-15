{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Цифровой пропуск в Подмосковье могут аннулировать при предоставлении неверных данных

Он также может быть аннулирован при нарушении требований режима повышенной готовности

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области представили основания для аннулирования цифрового пропуска, предоставляемого жителям региона для передвижения на транспорте. Он может быть аннулирован при представлении недостоверных сведений, использовании пропуска с нарушением требований и при нарушении режима повышенной готовности, говорится в постановлении губернатора Московской области, опубликованном во вторник на сайте правительства региона.

Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области заработает с 15 апреля. Оформить пропуск можно будет в приложении или на сайте госуслуг.

На эту тему
Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

"Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска являются: выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений; использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим порядком; нарушение требований режима повышенной готовности", - говорится в документе.

В тексте отмечается, что граждане, не имеющие технической возможности для получения цифрового пропуска на портале Госуслуг, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30 для консультации.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 24 человек. Выписаны после выздоровления 75 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МВД предупреждает о возможных заторах на въездах в Москву из-за проверок спецпропусков
При этом начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что проверки будут проводить максимально быстро и оказывать содействие водителям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС