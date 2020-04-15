Цифровой пропуск в Подмосковье могут аннулировать при предоставлении неверных данных

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области представили основания для аннулирования цифрового пропуска, предоставляемого жителям региона для передвижения на транспорте. Он может быть аннулирован при представлении недостоверных сведений, использовании пропуска с нарушением требований и при нарушении режима повышенной готовности, говорится в постановлении губернатора Московской области, опубликованном во вторник на сайте правительства региона.
Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области заработает с 15 апреля. Оформить пропуск можно будет в приложении или на сайте госуслуг.
"Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска являются: выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений; использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим порядком; нарушение требований режима повышенной готовности", - говорится в документе.
В тексте отмечается, что граждане, не имеющие технической возможности для получения цифрового пропуска на портале Госуслуг, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30 для консультации.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 24 человек. Выписаны после выздоровления 75 человек.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.