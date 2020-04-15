Цифровой пропуск в Подмосковье могут аннулировать при предоставлении неверных данных

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области представили основания для аннулирования цифрового пропуска, предоставляемого жителям региона для передвижения на транспорте. Он может быть аннулирован при представлении недостоверных сведений, использовании пропуска с нарушением требований и при нарушении режима повышенной готовности, говорится в постановлении губернатора Московской области, опубликованном во вторник на сайте правительства региона.

Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области заработает с 15 апреля. Оформить пропуск можно будет в приложении или на сайте госуслуг.