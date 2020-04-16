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Водителей такси в Подмосковье начали штрафовать за перевозку пассажиров без пропуска

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона пояснили, что водители такси должны проверять код у пассажиров с помощью приложения "Помощник Москвы"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Водителей такси, работающих на территории Подмосковья, начали штрафовать за перевозку пассажиров без цифрового пропуска. Сумма штрафа составляет 5 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Водителей такси в Московской области начали штрафовать за перевозку пассажиров без QR-кода. Соответствующие изменения утверждены новой редакцией (ч. 4 ст. 3.6) Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Сумма штрафа для водителя составляет 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в ведомстве, водители такси должны проверять код у пассажиров с помощью приложения "Помощник Москвы", где указаны все действующие разрешения жителей области и столицы. В случае, если кода у пассажира нет или он недействителен, водитель должен отказаться от поездки.

"Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) уже приступили к проверкам. В случае отсутствия действующего пропуска у пассажиров водителю такси выпишут штраф", - добавили в пресс-службе.

С 15 апреля жителям Московского региона для поездок на общественном и личном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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