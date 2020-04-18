В пострадавший от взрыва газа дом в Орехово-Зуеве начали возвращаться жильцы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в подмосковном Орехово-Зуеве, где 4 апреля произошел взрыв газа, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Сегодня в полдень была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям - режим ЧС снят с части дома, где расположен третий и четвертый подъезды. Получено официальное заключение, что квартиры в этой части дома безопасны для проживания. Оба подъезда подключены к системам жизнеобеспечения: тепло-, водо-, газоснабжению, к канализации. Работы выполнены с опережением поставленных сроков", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Отмечается, что жители дома уже начали возвращаться в свои квартиры.

В пресс-службе добавили, что после взрыва провели экспертизу, которая показала, что дом подлежит восстановлению. В настоящее время демонтировали кровлю над местом обрушения, усилили стропильную систему, наладили работу инженерных коммуникаций.

Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуеве произошел 4 апреля. В результате ЧП погибли две женщины и мужчина, еще 10 человек пострадали. По факту взрыва первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех лиц в результате хлопка газа в жилом доме (ч. 3 ст. 238 УК РФ).