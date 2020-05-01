Власти Подмосковья увеличат коечный фонд для заразившихся коронавирусом до 18 тыс. штук

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют увеличить коечный фонд для заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионе до 18 тыс. штук. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья по итогам совещания губернатора Андрея Воробьева с главами городских округов.

"В Подмосковье планируется развернуть свыше 18 тыс. инфекционных коек. Также продолжится работа по запуску в муниципалитетах "легких стационаров", - говорится в сообщении. По состоянию на 22 апреля в регионе насчитывалось более 5,7 тыс. коек. К концу минувшего месяца планировалось увеличить их количество до 9 тыс.

Как отметил Воробьев, в сутки в Подмосковье проводят более 7 тыс. тестирований на коронавирус. "А начинали мы с 500 [тестирований]. Нужно еще больше увеличить это количество. Мы также закупаем тест-полоски, чтобы оснастить скорые помощи, проводить экспресс-тесты там, где люди работают в постоянном контакте с больными", - сказал он.

Губернатор также сообщил о необходимости дальше привлекать к работе сотрудников службы скорой помощи. "Каждая новая бригада для нас очень важна. Я благодарю водителей разных компаний, в том числе "Мострансавто", которые согласились работать на этом сложном, рискованном, но крайне важном участке. Прошу эту работу продолжить", - добавил он.

Губернатор акцентировал внимание на том, что индекс самоизоляции в муниципалитетах не должен опускаться ниже 3 баллов. Важен дальнейший контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, наличием цифровых пропусков, работой предприятий в соответствии с предписаниями, добавил он. На майские праздники в Подмосковье будут усилены службы ЖКХ, МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов.

По данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в Московской области за последние сутки выявлено 797 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных в регионе достигло 12 507.