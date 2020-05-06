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Власти Подмосковья первое время не будут штрафовать за отсутствие масок

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что гражданам, находящимся в общественных местах без маски, сначала будут делать замечания
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья в первое время не будут штрафовать граждан за нахождение в общественных местах без медицинских масок. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

"Да, ты обязан носить [маску] с 12 числа (мая), но первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он выразил надежду, что каждый гражданин, который окажется рядом с тем, кто без маски, попросит ее надеть. "Я очень рассчитываю, что каждый, кто находится рядом, все-таки попросит тебя надеть маску, если ты еще не понял, что это безопасно для самого тебя, для системы здравоохранения, для тех, кто находится рядом", - отметил Воробьев. 

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Он пояснил в этой связи, что в настоящее время власти региона начали проверять аптеки и магазины на наличие масок. "Люди правы, говоря о том, что в некоторых из них до сих пор нет масок. Это так, действительно, потому что спрос на маски очень высокий, но мы наращиваем производство", - сказал губернатор. Он также проинформировал, что в четверг, 7 мая, пройдет большое совещание с каждым подмосковным городом. "Завтра у нас будет большое совещание с каждым городом Подмосковья, для того, чтобы убедиться, что в большей половине торговых сетей и аптеках макси есть", - заметил Воробьев. 

Кроме того, подчеркнул губернатор, для лиц старшего поколения в регионе была принята специальная программа, которая позволит в первое время получить маску по льготной цене или бесплатно.

Теги
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