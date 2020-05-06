Власти Подмосковья первое время не будут штрафовать за отсутствие масок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья в первое время не будут штрафовать граждан за нахождение в общественных местах без медицинских масок. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

"Да, ты обязан носить [маску] с 12 числа (мая), но первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он выразил надежду, что каждый гражданин, который окажется рядом с тем, кто без маски, попросит ее надеть. "Я очень рассчитываю, что каждый, кто находится рядом, все-таки попросит тебя надеть маску, если ты еще не понял, что это безопасно для самого тебя, для системы здравоохранения, для тех, кто находится рядом", - отметил Воробьев.